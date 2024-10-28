«Это чёртова шутка». Арне Слот — об игре «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 9-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2) обвинил «канониров» в том, что они зря тратили время, и признался, что был разочарован, когда ему показали жёлтую карточку.

«Они так часто падали на поле, что в футболе такое случается. Я не виню их за это, но это всегда происходило после того, как они завладевали мячом. На мой взгляд, это лишало игру энергии. Поэтому я сказал Ибраиму Конате: «Это чёртова шутка», а четвёртый судья подумал, что я сказал ему: «Ты чёртова шутка». Но я определённо не это имел в виду. Но за это я получил штраф, и теперь у меня два штрафа, и я должен быть осторожен», — приводит слова Слота The Guardian.

Матч 9-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» закончился вничью (2:2). «Ливерпуль» с 22 очками занимает вторую строчку. «Арсенал» набрал 18 очков и находится на третьем месте.