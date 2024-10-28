Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В испанских СМИ появился «слив» результатов «Золотого мяча»

В испанских СМИ появился «слив» результатов «Золотого мяча»
Комментарии

В преддверии вручения «Золотого мяча» в испанских СМИ появились «сливы» результатов голосования.

Так, по одной из версий, обладателем самой престижной личной награды станет бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Второе место якобы занял Родри из «Манчестер Сити», а третье - Джуд Беллингем из «Реала».

Второй «слитый» в СМИ рейтинг демонстрирует другую картину. Согласно нему, обладателем «Золотого мяча» станет хавбек «Манчестер Сити» Родри. Второе место займёт Винисиус, а не третьей строчке вновь числится Беллингем.

Кто на самом деле получит «Золотой мяч» — узнаем уже сегодня, 28 октября. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия — в 21:00 по московскому времени.

За текстовой трансляцией события можно следить тут:
Вручение «Золотого мяча» — 2024! Всё-таки Винисиус или кто-то из испанцев? LIVE
Live
Вручение «Золотого мяча» — 2024! Всё-таки Винисиус или кто-то из испанцев? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android