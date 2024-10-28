В испанских СМИ появился «слив» результатов «Золотого мяча»

В преддверии вручения «Золотого мяча» в испанских СМИ появились «сливы» результатов голосования.

Так, по одной из версий, обладателем самой престижной личной награды станет бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Второе место якобы занял Родри из «Манчестер Сити», а третье - Джуд Беллингем из «Реала».

Второй «слитый» в СМИ рейтинг демонстрирует другую картину. Согласно нему, обладателем «Золотого мяча» станет хавбек «Манчестер Сити» Родри. Второе место займёт Винисиус, а не третьей строчке вновь числится Беллингем.

Кто на самом деле получит «Золотой мяч» — узнаем уже сегодня, 28 октября. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия — в 21:00 по московскому времени.