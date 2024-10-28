Гаджиев: работать буду столько, на сколько хватит здоровья

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, сколько планирует ещё работать в футболе. Сегодня, 28 октября, российскому специалисту исполняется 79 лет.

– Вы уже определили для себя, до какой точки вы будете продолжать работать?

– Этот вопрос впервые задали мне в 2004 году, когда я работал в Самаре. Там у меня сложились очень добрые отношения и с болельщиками, и с прессой. Ответ что тогда, что сейчас один. Буду работать столько, на сколько хватит здоровья. Все люди понимают, что они могут работать, пока они будут здоровыми. Тут я не исключение, — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Гаджиев — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Олимпийский чемпион 1988 года. Президентом махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев работает с 2021 года. Ранее российский специалист трудился главным тренером в таких клубах, как «Амкар», «Анжи», «Крылья Советов» и «Сатурн».