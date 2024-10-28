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Форвард «Спартака» Николсон прокомментировал пропуск сборов с национальной командой Ямайки

Форвард «Спартака» Николсон прокомментировал пропуск сборов с национальной командой Ямайки
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Форвард «Спартака» Шамар Николсон высказался о своём пропуске сборов с национальной командой Ямайки.

«У меня не было цели пропустить сбор с командой. Любая игра за сборную Ямайки важна для меня. У них была важная игра. К сожалению, я не смог быть там, но команда проделала работу, благодаря которой мы прошли дальше. Я принял решение не ехать в сборную, потому что перелёты очень длинные и тяжёлые. Поговорил с тренером, он всё понял. Решение всегда остаётся за ним. Он сказал, что знает меня, понимает, сколько времени заняла бы поездка на матч, и в итоге он разрешил мне остаться. Это было его решением», — сказал Николсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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