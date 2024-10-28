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Мостовой: не будь грубейших ошибок игроков «Пари НН», «Спартак» сыграл бы вничью

Мостовой: не будь грубейших ошибок игроков «Пари НН», «Спартак» сыграл бы вничью
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Пари НН». Красно-белые обыграли соперника со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Было интересно посмотреть на «Спартак» после поражения 0:3 от «Краснодара». Многие смотрели с ожиданием увидеть что-то новое, но не увидели. Игра была довольно непростая для «Спартака», не говоря уже о Нижнем Новгороде. Матч шёл к ничейному результату. У «Спартака» было небольшое территориальное преимущество за счёт класса футболистов.

Можно сказать, что «Спартак» наиграл на победу, но вопрос в том, каким путём наиграл — грубейшие ошибки двух футболистов «Пари НН». Человек с правого края мог спокойно начать атаку ударом вперёд, но он развернулся и отдал назад вратарю. Да, он не знал, что вратарь не сможет нормально ударить по мячу. Но вратарь — это последний, кому надо отдавать. Вратари и так чудят 95% времени. После этого мяча было понятно, что «Спартак» не упустит победу. Но не будь грубейших ошибок игроков «Пари НН», «Спартак» сыграл бы вничью», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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