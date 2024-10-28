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Карпин объяснил, почему не вызвал Кузяева в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией

Карпин объяснил, почему не вызвал Кузяева в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал в национальную команду на ноябрьский учебно-тренировочный сбор полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева. Специалист заявил, что решил «не дёргать» игрока из-за непростой ситуации его клуба в чемпионате Франции.

«На эту позицию у нас много игроков, а ситуация у «Гавра» в чемпионате Франции сейчас непростая. Далер в последнее время ещё и не всегда попадает в стартовый состав своего клуба. Решили не дёргать его лишний раз», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, в ноябре Россия проведёт два матча — с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

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