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Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о ничьей с «Родиной»

Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о ничьей с «Родиной»
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Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура Мелбет Первой лиги с «Родиной» (1:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Юшин – 5'     1:1 Нетфуллин – 43'    

«Мы не очень удачно вошли в игру. Пропустили мяч из-за нашего прессинга в атаке. Юшин мастерски пробил, а мы дали ему это сделать, предоставили много свободного пространства. К сожалению для нас, он удачно завершил этот эпизод.

Я бы не сказал, что мы полностью владели инициативой, больше играли «вторым номером». Но моменты, которые у нас есть, нужно реализовывать, если хотим остаться на лидирующей позиции. Эти очки уже становятся на вес золота, если мы не будем их добывать в таких матчах», — приводит слова Нетфуллина пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

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