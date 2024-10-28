Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о ничьей с «Родиной»

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура Мелбет Первой лиги с «Родиной» (1:1).

«Мы не очень удачно вошли в игру. Пропустили мяч из-за нашего прессинга в атаке. Юшин мастерски пробил, а мы дали ему это сделать, предоставили много свободного пространства. К сожалению для нас, он удачно завершил этот эпизод.

Я бы не сказал, что мы полностью владели инициативой, больше играли «вторым номером». Но моменты, которые у нас есть, нужно реализовывать, если хотим остаться на лидирующей позиции. Эти очки уже становятся на вес золота, если мы не будем их добывать в таких матчах», — приводит слова Нетфуллина пресс-служба клуба на своём официальном сайте.