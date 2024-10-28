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Мостовой — о «Динамо»: три очка дают не за количество пропущенных голов, а за результат

Мостовой — о «Динамо»: три очка дают не за количество пропущенных голов, а за результат
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об игре и результатах московского «Динамо». В матче 13-го тура РПЛ бело-голубые обыграли «Химки» со счётом 4:3.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28'     1:1 Вера – 30'     2:1 Бакаев – 45+1'     2:2 Фернандес – 45+3'     2:3 Артур – 50'     2:4 Нгамалё – 73'     3:4 Кутицкий – 75'    

«Тем и прекрасен футбол, что бывает, когда всё залетает. У «Динамо» всё залетело и «Крыльям», и «Химкам». Получается, эти две команды отвратительно играют в обороне? Но класс футболистов ЦСКА тоже был выше, чем у «Факела», однако сыграли 0:0. Просто «Крылья» и «Химки» не паркуют «автобус», потому и получили пачку голов от «Динамо». Можно сделать вывод — иногда лучше поставить «автобус», «троллейбус», «трамвай».

Отличный пример — команды Моуринью, когда 11 человек стояли в воротах, и ещё он со своим тренерским штабом за воротами. Всем было всё равно, как играли — они же выигрывали. Зато весело! Три очка дают не за количество пропущенных голов, а за общий результат», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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