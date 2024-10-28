Червиченко: победы «Спартака» — это симбиоз судейского искусства и падающей с неба халявы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Москвичи обыграли соперника со счётом 2:0.

«Ничего не меняется. Судьи выпрыгивают из штанов, пытаясь обеспечить «Спартаку» положительный результат. Все единоборства в пользу команды Станковича. Если футболист «Пари НН» хоть как-то касался игрока «Спартака» — это тут же штрафной. Москвичи окучивали соперника как хотели, и свисток молчал. По-хорошему, Мартинс вообще не должен был быть на поле во втором тайме. Его должны были удалить. Но в планы Москалёва это не входило.

А дальше всё как обычно. Два дурака влетело в ворота «Пари НН», и всё. Тур в этот раз получился совершено идиотский. Это уже третья серьёзная ошибка голкипера. В «Ростове» вратарь ошибся, в «Оренбурге» и сейчас. Но у «Спартака» всё стабильно. Победы – это симбиоз судейского искусства и падающей с неба халявы», — приводит слова Червиченко «Евро-Футбол.Ру».

Первый гол в матче бы забит на 68-й минуте. Отличился нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 90+2-й минуте ямайский нападающий Шамар Николсон забил второй мяч красно-белых. На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-й строчке. Подопечные Виктора Гончаренко имеют в своём активе 12 очков.