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Колодин: в «Динамо» почти ничего не поменялось — команда претендует на первые места

Колодин: в «Динамо» почти ничего не поменялось — команда претендует на первые места
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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Денис Колодин поделился мнением о перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.

«Чем большим числом игроков команда атакует, тем более вероятны голы соперника на быстрых ответных атаках. Но пока «Динамо» забивает на гол больше, этот футбол имеет право на жизнь и радует болельщиков зрелищностью.

В «Динамо» в основном ничего не поменялось относительно прошлого сезона. Я думаю, что команда так же будет претендовать на первые места в чемпионате. Конкуренция и борьба за чемпионство — это интересно, когда в ней участвует много команд. У всех бывают спады, так что, думаю, будет интересно», — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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