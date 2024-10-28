Личка: трачу € 500 в месяц, мне не нравится просто тратить, чтобы показать своё богатство

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слова голкипера санкт-петербургского «Зенита» Евгения Латышонка, что ему для жизни хватает 30 тысяч рублей в месяц.

«Он тратит € 300, а я — примерно € 500 в месяц. У нас на базе есть завтрак и обед, значит, я не теряю деньги на еду. Только вечером могу сходить в «Ашан» и купить себе всё, что захочу, либо останусь поесть. Я люблю еду на гриле, например, хороший стейк.

Не говорю про походы в кафе, потому что это небольшие деньги. Я не человек, который должен каждую неделю покупать Gucci. Можно в Zara сходить, там тоже хорошие вещи. Больше всего трачу на детей и семью. Мне хорошо, у меня есть деньги и могу помогать налево и направо. Но мне не нравиться просто тратить, чтобы показать своё богатство», — приводит слова Лички Sport24.

Напомним, Личка стал главным тренером клуба «Динамо» летом 2023 года. Под руководством 47-летнего чеха бело-голубые одержали 33 победы, 10 раз сыграли вничью и 16 раз уступили. Ранее специалист стал рекордсменом по количеству матчей среди иностранцев во главе столичного клуба.

После 13 сыгранных матчей «Динамо» заработало 26 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.