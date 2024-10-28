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Дмитрий Булыкин: ничья в матче «Зенит» — «Локомотив» в пользу «Краснодара»

Дмитрий Булыкин: ничья в матче «Зенит» — «Локомотив» в пользу «Краснодара»
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Зенит» был посильнее и должен был воспользоваться своими моментами. Но надо отдать должное «Локомотиву», который бился и использовал моменты. Игра получилась интересной и напряжённой. Было видно по футболистам, что все хотят выиграть. В конце матча могла быть жёсткая травма у Батракова — на повторе выглядело очень страшно. Думаю, игра всем понравилась. «Локомотив» — молодец, «Зенит» тоже хорошо играл. В следующих играх нужно себя показывать в лучшем свете, чтобы не отпускать далеко «Краснодар».

Эта ничья в пользу «Краснодара». Думаю, нас ещё ждёт борьба в чемпионате. Великие тренеры говорили, что в матчах тура не решается судьба чемпионства, а решается в тех матчах, где ты обязан выигрывать с соперниками слабее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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