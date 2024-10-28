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Чистяков: игроки «Зенита» поздравили Дугласа Сантоса с получением российского паспорта

Чистяков: игроки «Зенита» поздравили Дугласа Сантоса с получением российского паспорта
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что футболисты сине-бело-голубых поздравили защитника команды Дугласа Сантоса с получением российского паспорта.

«В команде поздравили Дугласа Сантоса с получением российского паспорта. Мы рады за него», — приводит слова Чистякова Metaratings.

Напомним, 21 октября стало известно, что Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 12 млн.

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