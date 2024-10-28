Елагин отреагировал на результат матча «Арсенал» — «Ливерпуль»
Поделиться
Известный футбольный комментатор Александр Елагин прокомментировал ничейный результат в матче АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».
Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9' 1:1 ван Дейк – 18' 2:1 Мерино – 43' 2:2 Салах – 81'
«Яркая, голевая и закономерная ничья на «Эмирейтс». Абсолютно справедливый результат. Тот самый случай, когда любой другой итог был бы несправедлив. Не разгоняйте тему судейства. Если и были ошибки, то в обе стороны», — написал Елагин в своём телеграм-канале.
Вчера, 27 октября, состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2024
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:30
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
15:10
-
15:09
-
15:01
-
14:56
-
14:50
-
14:48
-
14:47
-
14:41
-
14:38
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
14:13
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:40
-
13:39
-
13:25
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:16
-
13:08
-
12:57
-
12:51
-
12:50