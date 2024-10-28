Елагин отреагировал на результат матча «Арсенал» — «Ливерпуль»

Известный футбольный комментатор Александр Елагин прокомментировал ничейный результат в матче АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».

«Яркая, голевая и закономерная ничья на «Эмирейтс». Абсолютно справедливый результат. Тот самый случай, когда любой другой итог был бы несправедлив. Не разгоняйте тему судейства. Если и были ошибки, то в обе стороны», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Вчера, 27 октября, состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.