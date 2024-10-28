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Елагин отреагировал на результат матча «Арсенал» — «Ливерпуль»

Елагин отреагировал на результат матча «Арсенал» — «Ливерпуль»
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Известный футбольный комментатор Александр Елагин прокомментировал ничейный результат в матче АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

«Яркая, голевая и закономерная ничья на «Эмирейтс». Абсолютно справедливый результат. Тот самый случай, когда любой другой итог был бы несправедлив. Не разгоняйте тему судейства. Если и были ошибки, то в обе стороны», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Вчера, 27 октября, состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

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