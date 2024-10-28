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«Прогресс был налицо». Отец Пруцева высказался об игре Данила под руководством Абаскаля

«Прогресс был налицо». Отец Пруцева высказался об игре Данила под руководством Абаскаля
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Игорь Пруцев, отец полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, поделился мыслями о работе экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с его сыном.

«Начинал не как игрок основы, затем стал твёрдым игроком стартового состава, был вызов в сборную страны, дебют. Затем уже сын стабильно получал вызовы в сборную, демонстрировал неплохие результативные действия за сезон. Несколько раз признавался лучшим игроком матчей и вошёл в список номинантов на лучшего полузащитника сезона.

Главное для меня – то, что Гильермо дал Дане чувство уверенности. Для футболиста это очень важно. Уверенность позволяет футболисту все свои лучшие качества показывать именно в игре, не заработать статус «короля тренировок». Думаю, прогресс был налицо», — приводит слова Игоря Пруцева Metaratings.

24-летний Данил Пруцев перебрался в московский «Спартак» в январе 2022 года из самарских «Крыльев Советов». Ранее футболист также выступал за «Сочи». В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Данила в € 4,5 млн.

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