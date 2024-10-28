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Карпин объяснил, почему вызвал Чалова, Головина и Миранчуков на матчи с Брунеем и Сирией

Карпин объяснил, почему вызвал Чалова, Головина и Миранчуков на матчи с Брунеем и Сирией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал в национальную команду на ноябрьский учебно-тренировочный сбор футболистов, которые прошлым летом перешли в новые для себя зарубежные клубы. Специалист отметил, что братья Миранчуки и Фёдор Чалов уже должны были адаптироваться в новых командах, поэтому пауза им не нужна.

«Они все адаптировались к жизни в новых для себя странах. Братьям Миранчукам и Чалову уже не надо давать паузу на то, чтобы освоиться, а Сашу Головина мы и раньше вызывали», — цитирует Карпина сайт РФС.

Напомним, в ноябре Россия проведёт два матча — с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

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