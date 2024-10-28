Игорь Семшов объяснил, почему об отставке Карпина из «Ростова» не может быть и речи

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на высказывание наставника «Ростова» Валерия Карпина после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:3), что его посещают мысли об отставке.

«Конечно, иногда бывают такие высказывания, когда команда не добывает результат, а тренер на нервяке – у многих так. Считаю, об отставке Карпина не может быть и речи. Команда испытывает и логистические сложности, и травм хватает, и в целом некоторые футболисты покидают расположение клуба, из-за чего видим много молодых футболистов, которые только второй сезон играют», — приводит слова Семшова «Советский спорт».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.