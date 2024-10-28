«Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

«Мы благодарны Эрику за всё, что он сделал за время работы в клубе. Желаем ему всего наилучшего в будущем», — написала пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Но клуб крайне неудачно стартовал в новом сезоне — «Манчестер Юнайтед» идёт на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.