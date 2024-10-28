Гаджиев рассказал, какую свою работу считает самой успешной

Президент махачкалинского «Динамо», бывший главный тренер ряда российских клубов Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, какую свою работу считает самой успешной.

«Это сложный вопрос. Работа тренера многогранна, и не всегда результат – главный критерий. Если я скажу, что моё самое большое достижение – 14-е место с «Крыльями», это покажется несерьёзным. Но тогда в клубе была катастрофическая ситуация. Мы не имели центральных защитников, у нас на их позициях играли футболисты других амплуа. Но мы вылезли из этой ямы, а потом стали бороться за самые высокие места», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Гаджиев — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Олимпийский чемпион 1988 года. Президентом махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев работает с 2021 года. Ранее российский специалист трудился главным тренером в таких клубах, как «Амкар», «Анжи», «Крылья Советов» и «Сатурн».