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Защитник «Химок» Терехов: игра с «Динамо» должна была понравиться зрителям

Защитник «Химок» Терехов: игра с «Динамо» должна была понравиться зрителям
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Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов высказался по итогам игры 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28'     1:1 Вера – 30'     2:1 Бакаев – 45+1'     2:2 Фернандес – 45+3'     2:3 Артур – 50'     2:4 Нгамалё – 73'     3:4 Кутицкий – 75'    

«Это футбол, отсюда столько забитых голов в матче с «Динамо». Обе команды реализовали свои моменты. Думаю, такая игра должна была понравиться зрителям. Ещё не знаю ни одной команды, которая выходит на поле проиграть. Безусловно, выходили на матч с «Динамо», чтобы одержать победу и подняться в турнирной таблице.

Не знаю подробностей травмы Джикии, я же не доктор. Любая потеря любого футболиста «Химок» ощутима», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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