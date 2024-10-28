Защитник «Химок» Терехов: игра с «Динамо» должна была понравиться зрителям

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов высказался по итогам игры 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Это футбол, отсюда столько забитых голов в матче с «Динамо». Обе команды реализовали свои моменты. Думаю, такая игра должна была понравиться зрителям. Ещё не знаю ни одной команды, которая выходит на поле проиграть. Безусловно, выходили на матч с «Динамо», чтобы одержать победу и подняться в турнирной таблице.

Не знаю подробностей травмы Джикии, я же не доктор. Любая потеря любого футболиста «Химок» ощутима», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.