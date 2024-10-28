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Исполнительный директор «Золотого мяча» отреагировал на «сливы» результатов голосования

Исполнительный директор «Золотого мяча» отреагировал на «сливы» результатов голосования
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Исполнительный директор «Золотого мяча» Марк Лас отреагировал на «сливы» результатов голосования, которые появились в испанских СМИ.

«Только два человека знают победителя — я и глава издания France Football. Любой, кто говорит, что знает победителя или имеет список, — лжец», — приводит слова Ласа Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по одной из версий, обладателем самой престижной личной награды станет бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Второе место якобы занял Родри из «Манчестер Сити», а третье — Джуд Беллингем из «Реала».

Второй «слитый» в СМИ рейтинг демонстрирует другую картину. Согласно нему, обладателем «Золотого мяча» станет хавбек «Манчестер Сити» Родри. Второе место займёт Винисиус, а не третьей строчке вновь числится Беллингем.

Кто на самом деле получит «Золотой мяч» — узнаем уже сегодня, 28 октября. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия — в 21:00 по московскому времени.

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