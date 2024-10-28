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Червиченко: с «Пари НН» Москалёв выпрыгивал из штанов, пытался помочь «Спартаку»

Червиченко: с «Пари НН» Москалёв выпрыгивал из штанов, пытался помочь «Спартаку»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Москвичи обыграли соперника со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Спартак» набирает очки только за счёт двух слагаемых — судейская помощь и запредельное везение. В матче с «Краснодаром» сработала только первая опция. Как Левников ни пытался помогать в первом тайме «Спартаку», ничего не получилось. А везения не было.

С «Пари НН» же всё сложилось. Москалёв выпрыгивал из штанов, пытался помочь «Спартаку». Все единоборства судил в одну сторону. Пенальти пытался выдумать. А потом пришло везение — вратарь «Пари НН» подарил мяч Бонгонда. А второй гол — стиль Николсона. Понять бы, от кого мы можем увидеть красивую игру. У «Спартака» нет исполнителей», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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