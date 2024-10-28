Решение об увольнении тен Хага из «МЮ» было единогласным — Джейкобс

Решение об увольнении нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» было коллективным и единогласным, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство клуба хотело дать тен Хагу шанс поработать в новой спортивной структуре, но результаты и выступления не были достаточно хорошими, что и побудило к переменам в середине сезона.

Также сообщается, что Руд ван Нистелрой — это краткосрочное назначение, пока продолжаются поиски постоянного главного тренера. Ван Нистелрой неоднократно встречался с руководством «Манчестер Юнайтед» и произвёл на него впечатление.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера сегодня, 28 октября.