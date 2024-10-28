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«Манчестер Юнайтед» потратил более € 650 млн на трансферы при тен Хаге

«Манчестер Юнайтед» потратил более € 650 млн на трансферы при тен Хаге
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«Манчестер Юнайтед» потратил более € 650 млн на новых игроков, пока Эрик тен Хаг был главным тренером команды.

При нидерландском специалисте футболистами «красных дьяволов», в частности, стали полузащитник Каземиро, вингер Антони, голкипер Андре Онана, защитник Лисандро Мартинес, нападающий Расмус Хойлунд, хавбек Мэйсон Маунт.

Сегодня, 28 октября, «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке тен Хага. Под руководством Эрика «красные дьяволы» выиграли Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал Руд ван Нистелрой.

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