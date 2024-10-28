Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Колодин: Осинькин нравится болельщикам «Крыльев», осталось воспользоваться шансом

Денис Колодин: Осинькин нравится болельщикам «Крыльев», осталось воспользоваться шансом
Комментарии

Экс-игрок «Крыльев Советов» Денис Колодин высказался о работе главного тренера самарской команды Игоря Осинькина. Он считает, что этот специалист нравится болельщикам клуба, поэтому руководство даёт ему шанс наладить результаты.

«Осинькин нравится болельщикам «Крыльев», он это доказал прошлыми успехами. Сейчас ему дают шанс, осталось им воспользоваться и вновь радовать болельщиков!» — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Крылья Советов» неудачно стартовали в текущем сезоне, на фоне чего появились слухи о возможной отставке Осинькина. Однако руководство клуба приняло решение, что в любом случае даст тренеру доработать до конца сезона, чтобы он мог исправить ситуацию.

Материалы по теме
Созин: футболисты «Крыльев» спасли Осинькина — и бросили играть. Что он им теперь сделает?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android