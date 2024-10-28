Денис Колодин: Осинькин нравится болельщикам «Крыльев», осталось воспользоваться шансом

Экс-игрок «Крыльев Советов» Денис Колодин высказался о работе главного тренера самарской команды Игоря Осинькина. Он считает, что этот специалист нравится болельщикам клуба, поэтому руководство даёт ему шанс наладить результаты.

«Осинькин нравится болельщикам «Крыльев», он это доказал прошлыми успехами. Сейчас ему дают шанс, осталось им воспользоваться и вновь радовать болельщиков!» — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Крылья Советов» неудачно стартовали в текущем сезоне, на фоне чего появились слухи о возможной отставке Осинькина. Однако руководство клуба приняло решение, что в любом случае даст тренеру доработать до конца сезона, чтобы он мог исправить ситуацию.