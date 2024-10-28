Колодин: в «Динамо» почти каждый год появляются новые таланты, желаю им развития

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Денис Колодин высказался о молодых футболистах бело-голубых.

«Желаю молодым игрокам «Динамо» развития и прогресса! Нужно не останавливаться на достигнутом. В «Динамо» практически каждый год появляются новые молодые таланты, это создаёт хорошую конкуренцию», — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 13 сыгранных матчей «Динамо» заработало 26 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.