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Червиченко: больно смотреть, как деградирует Карасёв. Непонятно, что он делает на поле

Червиченко: больно смотреть, как деградирует Карасёв. Непонятно, что он делает на поле
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Мне больно смотреть, как Карасёв деградирует как судья. С каждым матчем всё хуже и хуже. Непонятно, что он делает на поле. Большое чудо, что в матче «Зенит» — «Локомотив» обошлись без сломанных ног. Как-то своеобразно Карасёв судит. Накал огромный, бить по ногам все начали с первых минут. Я не знаю, зачем выбирать такую тактику судейства, когда после такого игроки сборной надолго выбывают с травмами. У Батракова жутко подломилась нога. За него потом Пиняев в конце матча шипами наступил зенитовцу. Не припоминаю такой жестокой игры по отношению друг к другу в нашей лиге.

«Зенит» был очень хорош, но «Локомотив» сейчас на кураже. Они могут успешно сыграть с любой командой. У них были моменты в конце матча, могли выиграть. Если бы нападающий был поточнее, в стане «Зенита» было бы расстройство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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