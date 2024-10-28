Червиченко: больно смотреть, как деградирует Карасёв. Непонятно, что он делает на поле

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Мне больно смотреть, как Карасёв деградирует как судья. С каждым матчем всё хуже и хуже. Непонятно, что он делает на поле. Большое чудо, что в матче «Зенит» — «Локомотив» обошлись без сломанных ног. Как-то своеобразно Карасёв судит. Накал огромный, бить по ногам все начали с первых минут. Я не знаю, зачем выбирать такую тактику судейства, когда после такого игроки сборной надолго выбывают с травмами. У Батракова жутко подломилась нога. За него потом Пиняев в конце матча шипами наступил зенитовцу. Не припоминаю такой жестокой игры по отношению друг к другу в нашей лиге.

«Зенит» был очень хорош, но «Локомотив» сейчас на кураже. Они могут успешно сыграть с любой командой. У них были моменты в конце матча, могли выиграть. Если бы нападающий был поточнее, в стане «Зенита» было бы расстройство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.