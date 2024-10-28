Отец Сафонова: Матвей сказал, что не знает, поедет ли в сборную России в ноябре

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов может не приехать в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи. Об этом сообщил отец голкипера Евгений Сафонов.

«Общался с Матвеем на тему его приезда в сборную, но он сказал, что пока не знает, приедет ли на этот сбор в ноябре или нет. Может быть, какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, но мне об этом ничего не известно», — приводит слова Сафонова Sport24.

Напомним, 15 ноября Россия сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. России сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).