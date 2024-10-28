Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш обратился к болельщикам после увольнения тен Хага

Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш обратился к болельщикам клуба после увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

«Спасибо за всё, босс! Я ценю ваше доверие и моменты, которые мы разделили вместе. Желаю вам всего наилучшего в будущем.

Даже зная, что последний период был не очень удачным для всех нас, я надеюсь, что вы, болельщики, сможете сохранить в памяти то хорошее, что тренер сделал для нашего клуба!» — написал Бруну на своей странице в соцсетях.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Но клуб крайне неудачно стартовал в новом сезоне — «Манчестер Юнайтед» идёт на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.