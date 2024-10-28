Нагельсман и Франк — в числе претендентов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, к каким тренерам проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Список специалистов, в чьих услугах заинтересовано руководство манкунианского клуба, озвучил известный журналист Бен Джейкобс. Сегодня, 28 октября, «Ман Юнайтед» покинул Эрик тен Хаг.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсману. Также боссы «красных дьяволов» общались с возглавляющим «Брентфорд» Томасом Франком. При этом прямых контактов с бывшим главным тренером «Барселоны» Хави не было, несмотря на то что испанского специалиста называли возможным преемником тен Хага ещё до увольнения нидерландца.

Кроме того, ранее руководство манкунианцев пообщалось с Грэмом Поттером, который ранее работал в «Брайтоне» и «Челси», а также с Гаретом Саутгейтом, осенью оставившим пост главного тренера сборной Англии.