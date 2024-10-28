Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман и Франк — в числе претендентов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

Нагельсман и Франк — в числе претендентов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно, к каким тренерам проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Список специалистов, в чьих услугах заинтересовано руководство манкунианского клуба, озвучил известный журналист Бен Джейкобс. Сегодня, 28 октября, «Ман Юнайтед» покинул Эрик тен Хаг.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсману. Также боссы «красных дьяволов» общались с возглавляющим «Брентфорд» Томасом Франком. При этом прямых контактов с бывшим главным тренером «Барселоны» Хави не было, несмотря на то что испанского специалиста называли возможным преемником тен Хага ещё до увольнения нидерландца.

Кроме того, ранее руководство манкунианцев пообщалось с Грэмом Поттером, который ранее работал в «Брайтоне» и «Челси», а также с Гаретом Саутгейтом, осенью оставившим пост главного тренера сборной Англии.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» потратил более € 650 млн на трансферы при тен Хаге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android