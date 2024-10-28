Пирс Морган: Роналду был прав, тен Хаг — недальновидный и посредственный тренер

Известный британский журналист Пирс Морган отреагировал на увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Напомним, незадолго до ухода из «Ман Юнайтед» нападающий Криштиану Роналду дал скандальное интервью Моргану, раскритиковав в том числе тен Хага.

«Каждое слово, которое мне сказал Криштиану о тен Хаге в том интервью, подтвердилось временем. Эрик — чрезвычайно разрекламированный, недальновидный, неуважительный и совершенно посредственный тренер, который просто не мог справиться с талантами мирового класса и управлять клубом такого уровня», — написал Морган в социальной сети X (ранее Twitter).