Голкипер «Химок» Кокарев: Глушаков был рядовым игроком — из игрового процесса не выпадал

Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался о полузащитнике Денисе Глушакове, раннее отстранённом из стана красно-чёрных.

«Глушаков сыграл в «Химках» достаточно мало. Лучше у него спросить, было ли ему тяжело на уровне РПЛ. В этот короткий период он выглядел нормально, был рядовым игроком «Химок». Не замечал, чтобы он выпадал из игрового процесса», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

21 сентября Глушаков в своём телеграм‑канале сообщал, что его отправили во вторую команду, но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом, о чём ранее писал журналист Иван Карпов.