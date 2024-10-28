Карпин: все игроки сборной России получили удовольствие от матча с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился воспоминаниями о товарищеском матче со сборной Кубы. Игра проходила в ноябре 2023 года в Волгограде и завершилась победой команды Карпина со счётом 8:0. По словам тренера, от того матча получили удовольствие все российские футболисты.

«Матч с Кубой прежде всего запомнился заполненным до отказа стадионом и поддержкой волгоградских болельщиков. Играть в таких условиях действительно круто! Все футболисты получили удовольствие, по ним это было видно», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, 19 ноября 2024 года сборная России вновь сыграет в Волгограде, на этот раз – с командой Сирии.