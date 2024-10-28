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Терёхин: «Локо» порадовал с «Зенитом» — это была их лучшая игра в сезоне

Терёхин: «Локо» порадовал с «Зенитом» — это была их лучшая игра в сезоне
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Бывший футболист московского «Локомотива» Олег Терёхин высказался о ничейном результате железнодорожников в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Надо отдать должное «Локомотиву»! Получился отличный матч с «Зенитом». Даже не ожидал, что будут так здорово играть. Местами даже удавалось доминировать. Да, со стороны фолы в матче показались страшными, но никто не хотел нанести травму. Было нормальное судейство.

«Зенит» хоть и фаворит нашего чемпионата, но все настраиваются, как на последний бой. Им тяжеловато приходится. Это топ-клуб, все хотят их обыграть, тем более в Питере. Но «Локомотив» порадовал! Это была их лучшая игра в сезоне», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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