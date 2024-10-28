Терёхин: «Локо» порадовал с «Зенитом» — это была их лучшая игра в сезоне

Бывший футболист московского «Локомотива» Олег Терёхин высказался о ничейном результате железнодорожников в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Надо отдать должное «Локомотиву»! Получился отличный матч с «Зенитом». Даже не ожидал, что будут так здорово играть. Местами даже удавалось доминировать. Да, со стороны фолы в матче показались страшными, но никто не хотел нанести травму. Было нормальное судейство.

«Зенит» хоть и фаворит нашего чемпионата, но все настраиваются, как на последний бой. Им тяжеловато приходится. Это топ-клуб, все хотят их обыграть, тем более в Питере. Но «Локомотив» порадовал! Это была их лучшая игра в сезоне», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.