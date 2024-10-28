Агент Халка оценил вероятность возвращения форварда в Россию

Представитель нападающего «Атлетико Минейро» Халка Аказ Феллегер рассказал, что возвращение бразильского форварда в Россию маловероятно.

«Халк вернулся в Бразилию в 2021 году. За это время он выиграл уже семь титулов. Его показатели действительно впечатляют. У него контракт с «Атлетико Минейро» до декабря 2025 года. Не думаю, что он когда-нибудь снова покинет страну. Приглашений не получал», — приводит слова агента «РИА Новости Спорт».

Халку 38 лет, за «Атлетико Минейро» он выступает с 2021-го. За «Зенит» бразильский нападающий играл в период с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. 30 июня 2016 года форвард присоединился к китайскому клубу «Шанхай СИПГ».