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Защитник «Ростова» Чернов высказался о неудачной серии своей команды

Защитник «Ростова» Чернов высказался о неудачной серии своей команды
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о неудачной серии южного клуба. Ростовчане не побеждают в семи последних встречах во всех турнирах подряд. В следующем матче «Ростову» на выезде предстоит сыграть с московским «Динамо». Эксперты называют ростовчан аутсайдером этой встречи, поэтому неудачная серия команды может продлиться.

«Длинная серия без побед? Поражение от «Ахмата» нельзя назвать закономерным. Как команда, которая попала в непростое положение, хотим начать выигрывать. В прошлом году у нас была неудачная весна, но потом все хлопали в ладоши и радовались. Каждый наш футболист отдаётся на поле, назовите хоть одного, кто не выкладывается», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

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