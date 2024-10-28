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Защитник «Химок» Голубович: надеюсь, Джикия будет готов к следующему матчу

Защитник «Химок» Голубович: надеюсь, Джикия будет готов к следующему матчу
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Защитник «Химок» Петар Голубович высказался о травме Георгия Джикии. Он выразил надежду, что опытный защитник в скором времени восстановится после повреждения.

«Я не знаю, насколько серьёзная травма у Джикии. Когда «Динамо» забило гол, я увидел, что он упал, после этого его заменили. Думаю, что он проведёт обследование с доктором, а после этого мы увидим, какого рода травма. Конечно, это большая потеря для нас, потому что он опытный и хороший игрок. Но я надеюсь, что ничего серьёзного и он будет готов к следующему матчу», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, центральный защитник Георгий Джикия стал игроком химчан 12 сентября. За подмосковную команду футболист провёл 195 минут в трёх матчах и пока не отметился результативными действиями.

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