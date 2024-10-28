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Вратарь «Химок» Кокарев: будет справедливо, если Винисиус заберёт «Золотой мяч»

Вратарь «Химок» Кокарев: будет справедливо, если Винисиус заберёт «Золотой мяч»
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Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался по поводу возможного обладателя «Золотого мяча» 2024 года.

«Слышал, что Винисиус заберёт «Золотой мяч». Думаю, это будет справедливо, он провёл очень хороший сезон. Из тех, кто мог бы побороться с ним за награду, всё по классике — Мбаппе. Не грустно, что эпоха Месси и Роналду ушла. Всё всегда меняется, появляются новые игроки, за которыми приятно следить — это хорошо», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

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