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«Крылья Советов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
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Сегодня, 28 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Мендес, Гарре, Сергеев.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

После 12 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 30 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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