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Родри обошёл по итогам голосования Винисиуса и выиграл «Золотой мяч» — RMC Sport

Родри обошёл по итогам голосования Винисиуса и выиграл «Золотой мяч» — RMC Sport
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Окружение вингера сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора уверено, что игрока лишили «Золотого мяча». Об этом сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, несмотря на первоначальные инсайды, что именно Винисиус выиграл голосование на главный индивидуальный приз в футболе, в итоге победителем станет хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри.

Напомним, сегодня, 28 октября 2024 года, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия запланировано на 21:00 по московскому времени.

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