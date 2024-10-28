Винисиус не поедет в Париж, так как «Реал» знает, что он не получит «Золотой мяч» — Романо

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не поедет в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

По сведениям источника, руководство мадридского клуба знает, что Винисиус не выиграет награду. В команде приняли решение не посещать мероприятие.

Ранее в СМИ появилась информация, что обладателем «Золотого мяча» станет хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Напомним, сегодня, 28 октября 2024 года, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия запланировано на 21:00 мск.