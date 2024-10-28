Андрей Семёнов сравнил Килиана Мбаппе со «Спартаком»

Экс-игрок национальной команды России Андрей Семёнов заявил, что форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе пока не заслужил награду «Золотой мяч».

«Мбаппе бросает из стороны в сторону, как «Спартак». Он очень нестабилен. Сейчас Килиан переживает момент вливания в новую команду. Пока ему тяжеловато», — сказал Семёнов в эфире «Матч ТВ».

Церемония вручения награды лучшему игроку года состоится сегодня, 28 октября, в Париже. Килиан Мбаппе вошёл в список претендентов на «Золотой мяч».

Нападающий Мбаппе минувшим летом перешёл в «Реал» Мадрид на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 180 млн.