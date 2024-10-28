Червиченко: все слишком сильно восхищались Барко, потому что остальные ещё хуже

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о новичке красно-белых Эсекьеле Барко.

«Я всегда говорил, что Барко — спорный трансфер, тем более за такие деньги. Он больше носится с мячом и занимается самолюбованием, чем создаёт моменты и плодотворно работает для команды. С «Пари НН» его вообще не было видно. Разве Барко на играл на те деньги, за которые его купили? Им все слишком сильно восхищались, потому что остальные ещё хуже. Для меня это средний игрок», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Барко стал игроком красно-белых в минувшее трансферное окно.