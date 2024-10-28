«Реал» решил бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» из-за Винисиуса — Романо

Никто из представителей мадридского «Реала» не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, ни президент клуба Флорентино Перес, ни главный тренер команды Карло Анчелотти, ни вингер Винисиус Жуниор не полетят в столицу Франции. Решение бойкотировать мероприятие связано с тем, что бразильский вингер «сливочных» не получит «Золотой мяч».

Ранее в СМИ появилась информация, что обладателем «Золотого мяча» станет хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Напомним, сегодня, 28 октября 2024 года, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия запланировано на 21:00 мск.