Главный тренер «Динамо» Личка: нам надо прекратить панику и хаос

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о нынешней игре бело-голубых в чемпионате России.

«Я бы хотел больше таких матчей, как, например, в Казани («Рубин» – «Динамо» – 0:4. — Прим. «Чемпионата»), где ты достаточно концентрированно играешь сзади, удаётся забивать и хорошо реализовывать моменты. В матче с «Химками» реализация тоже была неплохая, забили четыре. Но были проблемы с длинными передачами «Химок», которые Заболотный всегда очень хорошо принимал, делал скидки. Это в большей степени работа полузащиты, которая должна на эти передачи реагировать.

Первый гол «Химок» — это вообще брак концентрации. Мы бегали по полю и праздновали гол, а во время длинного паса центральные полузащитники стояли и смотрели футбол. Второй гол — то же самое. Бакаев забил красивый гол в «девятку», но с ним должна была быть борьба. Третий гол понимаю: удар и рикошет в ворота, но два первых… И в конце матча начинается паника, хаос. Это надо прекратить, быть более спокойными», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.