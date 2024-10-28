Флик признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге

Возглавляющий каталонскую «Барселону» Ханс‑Дитер Флик признан лучшим тренером месяца в испанской Ла Лиге. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В октябре сине-гранатовые под руководством Флика разгромили «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1) и мадридский «Реал» (4:0). Специалист второй раз получает данную награду, ранее он был признан лучшим в августе.

Тренер возглавил каталонский клуб летом 2024 года. После 11 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Флика встретятся с «Эспаньолом». Встреча состоится 3 ноября, начало — в 18:15 мск.