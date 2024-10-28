Видео: Родри на костылях прибыл в Париж, где пройдёт церемония вручения «Золотого мяча»

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри на костылях прибыл в один из отелей Парижа (Франция), где сегодня, 28 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча». Испанец является одним из главных претендентов на получение главной награды.

Родри получил травму крестообразных связок в матче 5-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», который закончился со счётом 2:2. Скорее всего, испанец больше не сыграет в текущем сезоне.

Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия запланировано на 21:00 мск.

Ранее в СМИ появилась инсайдерская информация, что именно Родри станет обладателем «Золотого мяча». Якобы это сильно разозлило представителей мадридского «Реала», которые были уверены в победе одного из своих представителей — вингера Винисиуса Жуниора.