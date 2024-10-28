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Вратарь Лунёв считает, что игроки могут позволить себе выпить пива после матчей

Вратарь Лунёв считает, что игроки могут позволить себе выпить пива после матчей
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Комментарии

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв отреагировал на слова хавбека санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, что он может выпить пива после матчей.

– Вы играли в Германии, которую принято считать родиной пива. Некоторые игроки говорят, что после матчей не против выпить пару кружек.
– Играл – громко сказано. (смеётся.) Могут себе позволить.

– А вы можете?
– Сейчас уже нет, – приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Российский вратарь выступал за «Байер» с 2021 по 2023 год. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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