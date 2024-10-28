Винисиус первым в «Реале» отказался от посещения церемонии «ЗМ», клуб его поддержал — MD

Вингер сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор стал первым человеком в мадридском клубе, который сказал, что не полетит в Париж на вручение «Золотого мяча». Товарищи по команде и руководство поддержали футболиста и отменили поездку. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появилась информация, что обладателем «Золотого мяча» станет хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Напомним, сегодня, 28 октября 2024 года, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия запланировано на 21:00 мск.