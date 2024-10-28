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Трошечкин: в России ходят на «Спартак», у них много болельщиков в регионах

Трошечкин: в России ходят на «Спартак», у них много болельщиков в регионах
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался по поводу болельщиков московского «Спартака» в России.

«Чуть-чуть обидно, что на матче было так много болельщиков соперника. Но это классика, что в России ходят на «Спартак». У них много болельщиков в регионах. Надо переворачивать ситуацию своей игрой, чтобы стадион был наш. Но не сказал бы, что стадион был весь красно-белый. Когда мы делали что-то хорошо, стадион реагировал», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 13 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с ЦСКА. Матч состоится 2 ноября, начало — в 20:45 мск.

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